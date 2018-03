Rugby: Stockdale migliore del 6 Nazioni

DUBLINO, 23 MAR - Il 21enne centro dell'Irlanda Jacob Stockdale è stato proclamato oggi 'miglior giocatore' del 6 Nazioni 2018, vinto con la sua nazionale. Ha infatti avuto il maggior numero di preferenze, il 32%, nelle votazioni online cominciate dal giorno dopo la fine del torneo. Stockdale era al suo primo 6 Nazioni e lo ha onorato segnando sette mete: due contro Italia, Galles e Scozia e una contro l'Inghilterra. L'ultimo prima di lui a segnare sette mete nel torneo più antico della storia 'ovale' era stato lo scozzese William Stuart nel 1913. L'Irlanda ha dominato nella classifica delle preferenze per il premio di miglior giocatore, ottenendo anche il secondo posto con Conor Murray (18,2%) e il terzo con Jonathan Sexton. Quinto l'azzurro Matteo Minozzi, protagonista di ottime prove. "Quest'anno per me rimarrà indimenticabile - ha commentato Stockdale dopo l'annuncio del premio - e il record eguagliato di mete è stato la ciliegina sulla torta".