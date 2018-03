Kostner, amarezza ma vinto piccolo oro

MILANO, 23 MAR - "Questo quarto posto è amaro. Mi dispiace di non essere riuscita a trovare il ritmo giusto sul ghiaccio. Stanotte dormirò male ma domani è un altro giorno. E poi avrò qualche sorpresa per voi che annuncerò nei prossimi giorni". Lo dichiara Carolina Kostner nella zona mista del Forum d'Assago (Milano) dopo il quarto posto ai Mondiali di Pattinaggio di Figura. "Chi avrebbe mai pensato - ricorda però la Kostner - di andare a casa con una piccola medaglia d'oro nel programma corto? Per me è un'enorme successo, quindici anni fa nessuno conosceva il pattinaggio e io ero solo una ragazzina esotica che veniva dalle montagne. Oggi lo stadio era pieno di gente, con tanto affetto e passione. Ho toccato i loro cuori. Sono stati i minuti più emozionanti per me".