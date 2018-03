F1: in Australia pole di Hamilton

ROMA, 24 MAR - Lewis Hamilton ha ottenuto la prima pole stagionale del mondiale di F1, sul circuito di Melbourne (la settima in carriera del britannico in Australia). Il campione del mondo in carica ha portato la sua Mercedes in prima fila con il tempo di 1'21"164, stabilendo il nuovo record della pista dell'Albert Park. Domani scatterà con al fianco la Ferrari di Kimi Raikkonen. Seconda fila per la seconda Ferrari, con Sebastian Vettel, e per la Red Bull di Max Verstappen. Male Valtteri Bottas, finito contro un muretto all'inizio della terza sessione di qualifiche. Pilota illeso, ma Mercedes pesantemente danneggiata.