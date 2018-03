Raikkonen, scarto più alto quanto vorrei

ROMA, 24 MAR - "Se guardiamo il divario tra i tempi è più alto di quello che avrei voluto. Ma nel complesso non è andata male". Kimi Raikkonen partirà in seconda posizione nel Gp d'Australia e solo il distacco di quasi sette decimi dalla Mercedes di Hamilton gli fa storcere un po' la bocca, in conferenza stampa. "Il mio giro in Q3 è stato abbastanza buono, ho fatto un errore in Q2 al primo tentativo e nel primo del Q3 gomme usate. Nel complesso non male" ha aggiunto il finlandese della Ferrari. "Domani speriamo di poter giocare un due contro uno - è l'auspicio di Sebastian Vettel, che apre la seconda fila - Nel passo gara ieri eravamo vicini alla Mercedes. Dipenderà anche dal fatto che ci saranno più macchine in lotta e questo cambierà la conduzione della gara. Vedremo".