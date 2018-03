F1: cambio nuovo,a Melbourne Bottas 15/o

ROMA, 24 MAR - Dalla decima alla quindicesima posizione in griglia. Valtteri Bottas scivola ulteriormente nelle retrovie al via del Gp d'Australia di domani, come fa sapere la Mercedes. I meccanici hanno infatti dovuto sostituire il cambio della sua W09, danneggiato nel violento urto del finlandese contro un muretto dell'Albert Park, in seguito all'uscita di pista durante le qualifiche. Come da regolamento, l'intervento costa a Bottas cinque posizioni.