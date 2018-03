Juve: Khedira tranquillizza, 'tutto ok'

TORINO, 24 MAR - "Non preoccupatevi per la mia sostituzione: è solo una misura precauzionale". Sami Khedira tranquillizza i tifosi della Juventus e Max Allegri attraverso il suo profilo Instagram, dopo la sostituzione nel match di ieri giocato dalla sua Germania contro la Spagna: "Precauzioni dopo che ho sentito un indurimento, è di nuovo tutto a posto - ha aggiunto il tedesco, che poi è tornato sull'amichevole di ieri -. Un buon match contro un avversario tosto, contro la Spagna sappiamo che non è mai facile".