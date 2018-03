Sci: Bosca e Brignone tricolori gigante

SANTA CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 24 MAR - Giulio Bosca e Federica Brignone si sono confermati campioni italiani di gigante maschile sulla pista di Santa Caterina Valfurva. Il ventottenne piemontese del Centro Sportivo Esercito, che nelle scorse settimane si era messo in evidenza nella tappa di Coppa del mondo a Kranjska Gora dove si era piazzato diciottesimo, ha vinto in 2'08"53 mantenendo cosi' il titolo conquistato nel 2017. Ha preceduto Alex Zingerle (Fiamme Gialle) e Michelangelo Tentori (Ski Team Cesana). Secondo scudetto di fila e in gigante e quinto in carriera per Brignone (Carabinieri). La ventottenne valdostana di La Salle, bronzo nella specialità a Pyeongchang, ha dominato imponendosi nettamente con 2"92 di vantaggio su Valentina Cillara Rossi (Fiamme Gialle). Terza posizione per Anna Hofer (Fiamme Oro) a 3"34.