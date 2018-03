Tennis: Miami,Federer ko contro Kokkinas

ROMA, 24 MAR - Debutto davvero amaro, e assolutamente sorprendente, per Roger Federer sul cemento della Florida, dov'è in corso il Miami open, secondo Master della stagione, che è dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari. Il fuoriclasse svizzero è stato eliminato al secondo turno - dov'è stato ammesso di diritto - perdendo al tie-break per 3-6, 6-3, 7-6 (4), contro il semisconosciuto 21enne australiano Thanasi Kokkinas, che occupa la 175/a posizione nella classifica dell'Atp. Federer era reduce dalla sconfitta prima sconfitta del 2018, contro Del Potro, nella finale di Indian Wells.