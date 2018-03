F1: Australia, Vettel primo a metà gara

ROMA, 25 MAR - C'e' la Ferrari di Sebastian Vettel in testa al Gp d'Australia a metà gara. Il tedesco della Ferrari, terzo prima dei pit stop, ha tardato l'ingresso ai box fino al limite e, grazie al regime di safety car imposto a causa di una Haas ferma a lato pista, ha potuto superare Lewis Hamilton che sopraggiungeva sul rettilineo senza poter spingere al massimo. Il britannico è ora secondo davanti all'altro ferrarista, Kimi Raikkonen. Quarto posto per le Red Bull di Daniel Ricciardo, che precede Fernando Alonso con la Mc Laren e l'altra Red Bull di Max Verstappen. Fuori le Haas di Magnussen e Grosjean, costrette entrambe al ritiro poco dopo il pit stop per problemi di fissaggio delle ruote.