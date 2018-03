Ritmica: Farfalle oro a gp Thiais

ROMA, 25 MAR - Esordio stagionale con medaglia per la squadra nazionale di ginnastica ritmica. Le Farfalle azzurre, alla loro prima gara internazionale di questa stagione, vincono l'oro nel concorso generale al Grand Prix di Thiais con il totale di 39.850 punti. Le campionesse mondiali con i 5 cerchi di Pesaro2017 ieri, proprio in questo attrezzo, hanno superato la "barriera" dei venti punti, raggiungendo uno strabiliante 20.300 che, sommato al 19.550 delle 3 palle e 2 funi, assicura loro il gradino più alto del podio. Le azzurre, allenate da Emanuela Maccarani e dallo staff dell'accademia di Desio, con i due esercizi montati rispettivamente su "Il Lago dei Cigni" e su un remix di "The Eye of the tiger" ha fatto il vuoto dietro di sé relegando in seconda posizione l'Ucraina, argento con 33.750 punti (5CE 18.700 - 3PA/2FU 15.050), e l'Azerbaigian, bronzo a quota 32.200 (5CE 17.150 - 3PA/2FU 15.050). Ai piedi del podio la Bielorussia con 30 punti netti.