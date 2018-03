Tennis: Federer salta tornei terra rossa

ROMA, 25 MAR - Roger Federer si prende una pausa e dà appuntamento a Wimbledon. Lo svizzero, che ieri sera è stato eliminato dal Miami Open dall'australiano Kokkinakis e che lunedì 2 aprile perderà lo scettro di numero uno dell'Atp a favore di Rafael Nadal, ha deciso di saltare, come lo scorso anno, tutta la stagione sulla terra, Roland Garros compreso. "Ho già deciso di non giocare la stagione sul rosso. Al momento è più facile concentrarsi su due superfici piuttosto che tre - le parole dello svizzero - Mi piacerebbe allungare la mia carriera il più possibile. Ora ho un po' di tempo per capire come stanno le cose. E' stato importante tornare numero uno a Rotterdam, continuare ad esserlo o tornare a diventarlo nel corso della stagione non è fondamentale". "Cerco di restare positivo: ogni match è un'opportunità nuova. Sono deluso per non aver trovato il modo di vincere. Farò una pausa e poi tornerò in campo per allenarmi al massimo", ha aggiunto Federer.