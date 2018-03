Serie C: il Catania travolge la Paganese, Lecce ko e campionato riaperto

CATANIA-PAGANESE 6-0



CATANIA (4-3-3) Pisseri 6,5; Blondett 6,5 (dal 28' s.t. Esposito s.v.), Aya 6,5, Bogdan 6,5, Marchese 7 (dal 35' s.t. Brodic s.v.); Lodi 8, Biagianti 7,5 (dal 19' s.t. Rizzo 6,5), Mazzarani 7,5; Barisic 7,5 (dal 19' s.t. Di Grazia 6), Curiale 7, Manneh 7 (dal 19' s.t. Porcino 6). (Martinez, Semenzato, Tedeschi, Bucolo, Russotto, Ripa). All. Lucarelli 7,5.



PAGANESE (3-4-1-2) Gomis 5,5; Meroni 6 (dal 30' s.t. Acampora), Piana 5, Carini 5; Ngamba 5,5, Tascone 5, Nacci 5, Della Corte 5; Cesaretti 5,5; Cernigoi 5 (dal 13' s.t. Talamo 5,5), Cuppone 5 (dal 26' p.t. Bensaja 5,5). (Marone, Galli, Tazza, Pavan, Acampora, Bernardini, Grillo, Maiorano, Boggian). All. De Sanzo 5.



ARBITRO Mei di Pesaro 6 (Garzelli di Livorno, Meocci di Siena).



Reti: al 10' p.t. Biagianti, al 21' p.t. Barisic, al 40' p.t. Mazzarani, al 16' s.t. Barisic, al 40' s.t. Curiale, al 42' s.t. Bogdan.



NOTE: spettatori 6 mila. Angoli 3-5. Ammoniti Cesaretti, Blondett, Carini. Recupero 1' e 0'



CATANIA - La sestina è servita. Il Catania travolge la Paganese imprimendo al match un ritmo infernale e in un certo senso riapre i giochi del girone grazie alla contemporanea sconfitta della capolista Lecce. Al Massimino nella tennistica vittoria dei rossazzurri segnano Barisic due volte, Biagianti e Mazzarani. Ma è il gioco che incoraggia a pensare positivo. I rossazzurri hanno creato azioni su azioni come avevano fatto a Bisceglie, trovando maggiore spazio e prestando attenzione nella fase di non possesso. La scelta di Biagianti centrale e Lodi interno di centrocampo è efficace. Il Catania rincorre, pressa, imposta e segna con un grande fantasista pronto a ispirare i compagni.

L'approccio alla gara dei rossazzurri è senza fiato. Sotto una pioggia battente il Catania passa subito con il tiro dalla distanza di Biagianti indirizzato all'angolino (prima Blondett aveva timbrato la traversa), raddoppia con Barisic pescato splendidamente da Lodi versone mediano di fascia interna destra. La Paganese è in bambola. Il tecnico avversario cambia modulo ma subisce il tris di Mazzarani ancora su assist mostruoso di Ciccio Lodi. Tiro al volo imparabile e 3-0 firmato d'autorità. Gli uomini di Lucarelli potrebbero arrivare al 4-0; Manneh, ispirato da Lodi, ancora perfetti i suoi lanci, salta anche il portiere, ma la sua traiettoria viene respinta in scivolata da Meroni quando la palla stava scivolando in rete. Il cross di Marchese viene colpito da Curiale, ma la palla timbra il palo. Curiale fa 5-0 con uno scavetto, Bogdan fissa il 6-0 con un tocco di testa in tuffo.

Un paio di minuti dopo la fine del match, arriva la notizia della sconfitta del Lecce a Caserta per 1-0 e il pubblico esulta una volta di più. Con una gara in meno,il Catania è attardato ora di 4 punti, teoricamente è a meno uno quando i giallorossi riposeranno. Ma gli uomini di Lucarelli dovranno battere il Trapani (vittorioso oggi a Rende) nel giorno del turno di stop dei pugliesi.

