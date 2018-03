Ciclismo: Valverde vince giro Catalogna

BARCELLONA, 25 MAR - Alejandro Valverde ha vinto per il secondo anno consecutivo (e per la terza volta in assoluto) il giro di Catalogna, al termine dell'ultima tappa di oggi, caratterizzata dalla pioggia e vinta dal britannico Simon Yates e in cui lo spagnolo si è piazzato nono. A favorire il successo del 38enne portacolori della Movistar è stata anche la caduta del colombiano Egan Bernal, secondo in classifica a 16'' dal leader e oggi particolarmente attivo sul circuito del Montjuich, prima di cadere ed essere portato via in ambulanza per la sospetta frattura di una clavicola.