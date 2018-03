Auto:Ferrari Challenge Mugello a Nielsen

SCARPERIA (FIRENZE), 25 MAR - Continua la striscia di successi per il danese Niklas Nielsen che ha chiuso il weekend del Ferrari Challenge Europe all'autodromo del Mugello bissando l'affermazione di ieri. Se si considerano le ultime due competizioni del campionato 2017 che si erano disputate sempre sulla pista toscana, il pilota danese ha conquistato la quarta vittoria consecutiva. Dietro Nielsen si sono piazzati il tedesco Bjorn Grossmann, confermando anche lui il risultato di gara 1, e il cremonese Alessandro Vezzoni. Corsa da dimenticare invece per Sam Smeeth: l'inglese ha prima colpito sulla fiancata sinistra la macchina di Vezzoni alla curva San Donato e successivamente ha speronato il venezuelano Vicente Potolicchio. Per queste manovre, Smeeth è stato penalizzato dai giudici di gara con un passaggio a bassa velocità all'interno della corsia dei box. Il Ferrari Challenge Europe riaccenderà i motori l'ultimo weekend di aprile in Inghilterra, a Silverstone.