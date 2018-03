Tiro a volo: Italia 'mista' oro a Sydney

SYDNEY, 25 MAR - Dopo l'oro di Marongiu nella gara di Fossa Olimpica della Coppa del Mondo junior di tiro a volo, anche la coppia mista formata da Erica Sessa e Teo Petroni regala all'Italia il primo posto nel nuovo evento olimpico del Mixed Team con una prestazione da doppio record del mondo. Il primo gli azzurri lo hanno siglato nelle qualificazioni, in cui la sassarese e il viterbese si sono distinti come migliori tra i nove team in gara con lo score di 133/150. La loro cavalcata verso l'oro è poi proseguita nel round conclusivo e con il punteggio di 38/50 si sono accomodati sul gradino più alto del podio mettendo il sigillo anche sul primato mondiale di finale. Dietro di loro gli indiani Elai-Keer, argento con 34, e i cinesi Li-Gao, bronzo con 28/40. Buona anche la prestazione di Diana Ghilarducci e Matteo Marongiu, quinti con 21/30. Da domani le pedane olimpiche dei Giochi del 2000 ospiteranno gli specialisti di Skeet.