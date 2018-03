Ritmica: altre due medaglie per Italia

ROMA, 25 MAR - La squadra nazionale di ginnastica ritmica vince l'oro nella finale con le 3 palle e 2 funi al Grand Prix di Thiais. Alessia Maurelli, Martina Centofanti , Agnese Duranti, Anna Basta, Martina Santandrea e Letizia Cicconcelli raggiungono quota 20.550 nell'esercizio misto staccando le bielorusse di 3 punti (17.500). Bronzo per le ginnaste ucraine con 16.900. Le farfalle azzurre, dopo una performance magistrale nell'all around di ieri, si piazzano in terza posizione nella finale con i 5 cerchi con il punteggio di 18.650. Davanti a loro l'Ucraina con 19.050 punti e la Bielorussia a quota 18.800. Bene Alessia Russo, qualificatasi per la finale con la palla. Con il personale di 16.900 si ritaglia la quarta posizione in classifica alle spalle della campionessa del mondo in carica, la russa Dina Averina (pt. 18.300), di Nicol Zelikman (pt. 17.800) e di Boryna Kaleyn (pt. 17.500).