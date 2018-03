Golf, in Texas nuovo trionfo di Watson

ROMA, 26 MAR - Bubba Watson domina e vince il WGC Dell Technologies Match Play, il secondo dei quattro eventi stagionali del World Championships di golf. Battuto in finale il connazionale Kevin Kisner. Terzo posto per Alex Noren, 4/o per Justin Thomas. Che in Texas ha gettato al vento titolo e leadership mondiale. All'americano sarebbe bastato approdare all'ultimo atto del torneo per scalzare dal trono, dopo 57 settimane, il connazionale Dustin Johnson. Ma il n.2 del world ranking in semifinale è stato costretto a fare i conti con un Watson ritrovato. Il 39enne di Bagdad (Florida) dopo aver conquistato lo scorso febbraio il Genesis Open (a Pacific Palisades, Los Angeles, dove s'era già imposto nel 2014 e nel 2016) ha calato la doppietta. Dando un segnale forte e chiaro agli avversari in vista del Masters di Augusta (5-8 aprile), primo major stagionale.