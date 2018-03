Nba, Belinelli ai playoff

ROMA, 26 MAR - Marco Belinelli ai playoff. E' questo uno dei verdetti del turno Nba giocato questa notte. La formazione dei Philadelphia nella quale milita l'azzurro, grazie ai risultati incrociati delle alle partite guadagna, dopo ben otto anni di assenza, un posto nei playoff. Gli Indiana Pacers infatti hanno sconfitto in casa i Miami Heat 113-107 e cancellato i sogni di gloria dei californiani, regalandosi il pass per i playoff, e regalandone uno matematicamente anche ai Philadelphia. Sempre in chiave playoff, vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva per Utah Jazz in trasferta ai danni di Golden State, priva dei suoi gioielli Curry, Durant, Thompson e Green. Stop casalingo anche per la capolista a est Toronto Raptors, che deve arrendersi per 117-106 ai Clippers ancora in cerca di una disperata qualificazione. Perdono terreno invece i Washington Wizards, battuti i casa dai New York Knicks 101-97. In testa a ovest ennesima vittoria dei Rockets, stavolta ai danni di Atlanta 118-99, e consolida il primo posto.