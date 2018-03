F1: Zetsche (Mercedes) saluta Ferrari

PECHINO, 26 MAR - La Formula 1 ha aperto la nuova stagione con un Gran premio in Australia "molto buono", sotto il profilo delle emozioni che ha visto prevalere il tedesco Sebastian Vettel con la Ferrari davanti al campione del mondo in carica Lewis Hamilton e al compagno di squadra Kimi Raikkonen. Il ritorno alla vittoria della Scuderia di Maranello "è un bene per il campionato", ha commentato Dieter Zetsche, presidente e Ceo del Gruppo Daimler e capo di Mercedes-Benz Cars.