Cdm Ginnastica, Meneghini prima in Qatar

ROMA, 26 MAR - La ginnasta azzurra Elisa Meneghini ha vinto la prova al corpo libero nell'11/a World Cup della specialità di ginnastica artistica a Doha. Con 13.333 punti l'atleta italiana si é aggiudicata la prova a pari merito con la belga Axelle Klinkaert e la coreana Kim Su Jong. Bene anche Lara Mori che ha mancato il podio (e la vittoria, visto il triplo pari merito) al corpo libero per appena sette centesimi. Un pari merito multiplo era accaduto per la prima volta in una rassegna iridata a Glasgow 2015. In quell'occasione nella finale di specialità alle parallele asimmetriche scozzesi 4 ginnaste condivisero il gradino più alto del podio in ex aequo con il punteggio di 15.366. L'ultima medaglia vinta in Coppa del Mondo dalle azzurre, invece, risaliva al 26 giugno ad Anadia: Vanessa Ferrari conquistò il bronzo proprio al corpo libero.