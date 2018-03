Douglas Costa piace a Utd, pronti 45 mln

ROMA, 26 MAR - Douglas Costa, l'esterno d'attacco che la Juventus ha prelavato l'estate scorsa in prestito dal Bayern Monaco, è nel mirino del Manchester United che, nella prossima stagione, vorrebbe portarlo dalle parti di Old Trafford. Secondo il Daily Mirror, l'allenatore Josè Mourinho ha già in mente un'offerta di 45 milioni per garantirsi le prestazioni dell'ala tattica brasiliana, finora protagonista di un'ottima stagione. Il giornale inglese ipotizza che l'ingaggio di Douglas Costa possa essere il primo di una serie di movimenti di mercato destinati a rinforzare i 'Red devils' nella prossima stagione, permettendo loro di puntare al titolo in Premier League.