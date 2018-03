Di Francesco "Barca? Nessun catenaccio"

ROMA, 26 MAR - Nessun catenaccio e niente marcatura a uomo per Messi. Lo promette Eusebio Di Francesco a 10 giorni dalla sfida Champions contro il Barcellona. "Giocare al Camp Nou come Mourinho fece nel 2010? Non credo di avere questo atteggiamento tattico e non penso che affronteremo il Barca in quel modo", ha spiegato il tecnico della Roma oggi a Coverciano per la cerimonia di consegna della Panchina d'Oro. "Non dobbiamo perdere la nostra identità - ha aggiunto l'allenatore abruzzese -. Il pensiero che devo trasmettere alla mia squadra è quello di cercare di non fare una gara d'attesa anche se loro potranno 'abbassarci' nella nostra metà campo grazie alla grande qualità del palleggio". Messi? "Lo ritengo il giocatore più forte al mondo ma dal mio punto di vista non esiste una marcatura a uomo, bensì una particolare attenzione", ha aggiunto Di Francesco.