Vela: Rambler 88 alla Palermo-Montecarlo

ROMA, 26 MAR - Il super-maxi statunitense Rambler 88, dell'armatore George David, si è iscritto alla 14/a Palermo-Montecarlo, la regata offshore organizzata dal Circolo della vela Sicilia, con il supporto dello Yacht club de Monaco e dello Yacht club Costa Smeralda, che partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto. Già protagonista dell'edizione 2016, conclusa con la vittoria in tempo reale e del Trofeo Tasca d'Almerita per aver concluso le 500 miglia del percorso in 58h14'11" (a poco più di 10 ore dal record fissato da Esimit Europa 2), Rambler 88, fresco vincitore a fine febbraio del Rorc Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente in gara con un equipaggio stellare: oltre al navigatore italiano Silvio Arrivabene, a bordo ci saranno i neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney (vincitori di quattro edizioni dell'America's Cup, sia con Team New Zealand, sia con Alinghi). Al momento hanno già confermato la partecipazione il maxi Atalanta II, di Carlo Puri Negri, e il comet 41s Prospettica, di Giacomo Gonzi.