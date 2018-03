R.Ceca è Schick, il romanista in gol

ROMA, 26 MAR - La Repubblica Ceca ha battuto la Cina con il punteggio di 4-1, in una partita disputata a Nanchino e valida per la China cup di calcio. I padroni casa allenati da Marcello Lippi erano passati in vantaggio al 5' con Xiaodong, su assist di Xuri, e hanno resistito a lungo, prima di essere raggiunti al 13' della ripresa dalla rete di Kalas, servito da Travnik. Il romanista Patrick Schick al 14' ha portato in vantaggio i cechi, che hanno calato il tris con Krmencik e, dopo l'errore dal dischetto di Darida, anche il poker con Kaderabek, ben servito da Barak.