Pisa esonera Pazienza, arriva Petrone

PISA, 26 MAR - Il Pisa ha esonerato il tecnico Michele Pazienza e ha ingaggiato al suo posto fino a fine stagione Mario Petrone, 45 anni, con un passato sulle panchine di Catania, Ascoli, Lumezzane e San Marino. Il nuovo allenatore ha accettato un contratto che prevede la conferma automatica anche per il prossimo anno se centrerà l'obiettivo minimo della conquista della semifinale play off. Petrone è il terzo tecnico della stagione per i nerazzurri che hanno cominciato con Carmine Gautieri poi esonerato dopo 9 partite di campionato, al suo posto fu promosso dalla Berretti proprio Pazienza che ha pagato con l'esonero l'ultima sconfitta interna, sabato scorso, contro la Carrarese e un crescente malumore della piazza delusa dai risultati della squadra, solo terza in campionato ormai tagliata fuori dalla lotta per la promozione diretta in serie B, che è invece sempre stato l'obiettivo dichiarato del club dopo la retrocessione dello scorso anno.