Wenger, 'criticato perché sono vecchio'

ROMA, 26 MAR - "Sono criticato perché sono vecchio": la vede così Arsene Wenger, sulla panchina dell'Arsenal da ben 22 anni ma sempre più 'traballante' dopo i deludenti risultati delle ultime stagioni (attualmente i Gunners sono al 6/o posto in Premier, fuori dalla zona Champions. Criticato, vituperato da gran parte dei tifosi, Wenger - arrivato all'Arsenal nel 1996, vincendo tre Premier e sette FA Cup - ha spiegato che "quando hai una certa età, ti concentri nel fare bene per il tuo club e ignorare tutto il resto, ma più diventi vecchio e più sei discriminato. Capisco che se i risultati non sono buoni bisogna accettarne le conseguenze, ma sono stufo di sentire tirare in ballo gli anni trascorsi su questa panchina e la mia età - ha detto il 69enne tecnico in un'intervista - Io vorrei essere giudicato solo per i risultati, anche se so che più i risultati peggiorano e più bisogna abituarsi alle conseguenze. Non mi preoccupo della mia immagine".