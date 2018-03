Vela: incidente alla Volvo Ocean Race

ROMA, 26 MAR - Il Race Control della Volvo Ocean Race è stato informato da Team Sun Hung Kai/Scallywag di un incidente di uomo a mare, avvenuto lunedì intorno alle 15.42 ora italiana. Il team, insieme al Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) ha condotto un'operazione di ricerca per trovare il velista britannico John Fisher che indossava l'equipaggiamento di sopravvivenza al momento della caduta in mare. Gli altri membri dell'equipaggio sono in salvo. L'incidente è avvenuto a circa 1.400 a ovest di Capo Horn. Il vento nella zona è di circa 35 nodi di intensità, con mare molto formato. A causa delle condizioni di tempesta non si ritiene opportuno inviare nella zona nessuno degli altri sei partecipanti alla Volvo Ocean Race, che si trovano ad almeno 200 miglia più a est e sottovento a Sun Hung Kai/Scallywag per collaborare alle operazioni di ricerca. La Volvo Ocean Race è il giro del mondo a vela in equipaggio, i team stanno prendendo parte alla 7/a tappa, da Auckland, in Nuova Zelanda a Itajaí, in Brasile.