Serie C, tra Siracusa e Reggina un pari che scontenta tutti

Grande fair play sugli spalti e agonismo esasperato in campo.

La Reggina ha protestato per un contatto sospetto in aria di rigore azzurra provocato da Turati. Lo stesso Turati è stato protagonista in area di rigore avversaria: sugli sviluppi di un traversone ha calciato in rete ma poco prima l'arbitro Ayroldi di Molfetta aveva fermato il gioco. Partita equilibrata nel primo tempo senza veri spunti da una parte e dell'altra.

Nella seconda frazione di gioco ancora gioco spezzettato. Bianco ci prova mandando in campo Calil. Il Siracusa ha cercato di più la via della rete ma senza rendersi veramente pericoloso dalle parti del portiere avversario. Finisce 0-0. Un punto che muove la classifica ma che alla fine non accontenta nessuna delle 2 squadre.