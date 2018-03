Nba, corre Philadelphia

ROMA, 27 MAR - Settima vittoria consecutiva per i Philadelphia di Marco Belinelli. Nel turno Nba di questa notte la formazione del campione azzurro ha sconfitto i Denver Nuggets per 124-104. Belinelli è stato in campo venti minuti segnando undici punti, ma ha fatto vedere grandi cose mettendo sottosopra la difesa del team rivale. Tonfo pericoloso per i Minnesota Timberwolves, caduti in casa per 101-93 contro Memphis che era reduce da 17 sconfitte in trasferta, e ora la qualificazione per i playoff diventa difficile. Senza rilevanza ai fini delle qualifiche invece la vittoria dei Detroit Pistons sui Lakers per 112-106 e quella dei Boston Celtics, peraltro già ai playoff, contro il fanalino di coda dei Phoenix Suns per 102-94.