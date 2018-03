Fontana, il tricolore mi ha dato carica

ROMA, 27 MAR - "E' stato davvero qualcosa di incredibile, la bandiera mi ha dato una carica pazzesca, quella spinta in più che una volta in pista sono riuscita a tirare fuori, una grinta che avevo ma non riuscivo a esprimere da tempo". Così Arianna Fontana, olimpionica dello short track e portabandiera alle Olimpiadi invernali di PyeongChang, poco prima della cerimonia di riconsegna al Quirinale del tricolore. Archiviata la parentesi dei Giochi, c'è il futuro: "Non ci sto ancora pensando -dice la finanziera- ho tante cose in mente e tante premiazioni come queste. Finito questo periodo saprete, intanto posso dire che ho in mente qualche progetto personale e professionale anche con mio marito Anthony, dipenderà se continuerò a pattinare oppure no, vedremo. Rimaniamo sul fifty fifty. Ora andrò in vacanza in Florida, al caldo. Di montagna e freddo ne ho avuto abbastanza".