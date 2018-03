PyeongChang,Malagò e azzurri a Quirinale

ROMA, 27 MAR - ''L'Italia è uscita a testa alta da questi giochi e non solo per i risultati ottenuti. I nostri rappresentanti hanno fatto una bella figura e sono stati un esempio per i comportamenti assunti che vanno oltre le medaglie vinte'': così il presidente del Coni durante la cerimonia di riconsegna del tricolore al Quirinale. ''Siamo orgogliosi di essere qui - ha aggiunto e di essere italiani''.