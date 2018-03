Goggia, alfiere? altri hanno più titolo

ROMA, 27 MAR - "Se mi vedo prossima portabandiera a Pechino? Non ci ho ancora pensato ma credo che la bandiera debba portarla qualcuno che ha calcato e vissuto la neve da anni e che ha portato a casa risultati e tante medaglie. Io per ora ne ho solo due e ci sono atleti e atlete che ne hanno più di me". Così Sofia Goggia, medaglia d'oro nella discesa ai Giochi invernali di PyeongChang, rispondendo a chi gli chiede se si vedrebbe prossima portabandiera alle Olimpiadi. "Tra quattro anni si vedrà - ha chiarito Goggia a margine della cerimonia di riconsegna del Tricolore al Quirinale - ora mi godo questi risultati e questa pace con me stessa. Io penso molto alla giornata e di stagione in stagione".