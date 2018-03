PyeongChang, Pancalli, fieri 5 medaglie

ROMA, 27 MAR - "Partivamo da uno 0 di Sochi, ci siamo fatti onore. Sappiamo che quanto questi ragazzi hanno saputo fare sulle nevi e sul ghiaccio è stato qualcosa di straordinario. Il movimento paralimpico mondiale è cresciuto tanto e in Corea è stato il trionfo dello spirito umano. Siamo fieri delle cinque medaglie che abbiamo conquistato". Lo ha detto il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, rivolgendosi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di riconsegna del tricolore al Quirinale. Ringraziando il Capo dello Stato "perché in un momento così delicato per il nostro Paese ha trovato ancora una volta il tempo per riceverci dopo Olimpiadi e Paralimpiadi", Pancalli ha quindi aggiunto: "Abbiamo la piccola presunzione e l'orgoglio di rappresentare un pezzettino di welfare del Paese. Ma un pensiero oggi lo voglio dedicare anche a tutti coloro che non sono saliti sul podio. Perché erano lì a rappresentare comunque fieri e orgogliosi il nostro Paese".