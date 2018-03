Olimpiadi, Malagò 'servono certezze'

ROMA, 27 MAR - "Chiaro che l'intenzione c'è ma servono certezze perché non espongo il mio Paese e il Coni a delle figure e dei comportamenti sbagliati proprio in virtù di quello che è successo in passato". Così il presidente del Comitato nazionale olimpico italiano, Giovanni Malagò, a margine della riconsegna del tricolore al Quirinale. “Dell'argomento potevo anche parlarne nel mio discorso ma ho preferito evitare perché non vorrei che si generassero equivoci", ha quindi specificato Malagò, ribadendo che sulla candidatura dell'Italia a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 "gli Enti locali sono molto disponibili, il Coni lo è per definizione ma adesso manca il governo: senza di quello devo stare zitto, fermo e muto e vediamo cosa si può fare".