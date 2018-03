Agnelli, a lavoro su trasferimenti e Fpf

ROMA, 27 MAR - "Il sistema dei trasferimenti dei giocatori va migliorato, non rivoluzionato. I club sono favorevoli ad un intervento per il futuro, ma sono decisi a difendere la loro posizione perché si tratta di una questione vitale. Intanto, si è stabilito che i giocatori trasferiti durante il mercato invernale potranno giocare nelle coppe con la nuova squadra". Lo ha detto i presidente dell'Eca, Andrea Agnelli, nella conferenza stampa al termine della 20/a assemblea dell'associazione, svoltasi a Roma. Sul fair play finanziario l'Eca aveva trovato un accordo con l'Uefa che dovrebbe approvarlo in tempo per la prossima stagione. "Tra i punti principali - ha spiegato Michael Verschueren, dell'Anderlecht - l'adozione di alcuni indicatori su debito e trasferimenti che darebbero la possibilità all'Uefa di mettere sotto la lente i bilanci di un club, passo precedente all'apertura di un'indagine vera e propria. Tra questi, l'esistenza di uno sbilancio stagionale di cento milioni tra valore di acquisti e cessioni".