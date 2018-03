Roma: Monchi, il Barcellona segue Under

ROMA, 27 MAR - Il ds della Roma, Monchi, in un'intervista radiofonica alla stazione radio turca Radyosport, ha parlato di un interessamento del Barcellona a Cengiz Under. Monchi ha citato Bayram Tutumlu, agente del giocatore, spiegando che "ha uno stretto rapporto con il club blaugrana", e ha ammesso che il Barcellona "ha seguito Under". Monchi, inoltre, ha detto che il Barca non è l'unico club interessato al giocatore turco. "Sappiamo che molte squadre importanti lo seguono", ha detto il ds romanista. La giovane ala di punta dei giallorossi, dal canto suo, dal ritiro della Turchia, ha raccontato la propria esperienza nella Capitale, ammettendo che "i primi tre mesi a Roma sono stati difficili". Under riconosciuto di avere problemi con la lingua italiano e che all'inizio non riusciva ad adattarsi. La Roma lo ha prelevato l'estate scorsa dal Basaksehir: nella Roma, Under ha realizzato 6 gol in 23 presenze.