Vela: la Volvo ocean race piange Fisher

ROMA, 27 MAR - Le sei barche ancora in lizza nella 7/a tappa della Volvo ocean race si stanno avvicinando a Capo Horn, lontano ancora 900 miglia e due giorni di navigazione. Il settimo team, Sun Hung Kai/Scallywag, sta cercando di elaborare la tragica scomparsa del compagno John Fisher, caduto in mare oltre 24 ore fa e tutt'ora considerato disperso, a causa delle temperature molto basse e dello condizioni del mare. "Siamo devastati e i nostri pensieri vanno alla famiglia di John, ai suoi amici e compagni - ha detto il presidente della Volvo ocean race, Richard Brisius -. E' una notizia che riempie tutti i nostri cuori di dolore. Come organizzatori perdere un velista in mare è una tragedia che non vorremmo mai prendere in considerazione".