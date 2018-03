Golf, show e solidarietà a Houston Open

ROMA, 28 MAR - Prove di Masters all'Houston Open (29 marzo - 1 aprile). Il PGA Tour fa tappa in Texas e a 7 mesi dall'uragano Harvey, una tempesta di proporzioni storiche che ha provocato vittime e migliaia di evacuati, torna nella quarta città più popolata degli Stati Uniti. Per un torneo all'insegna del grande golf ma anche della solidarietà. Con i giocatori professionisti che hanno raccolto 1,2 milioni di dollari - grazie anche a una cena di beneficienza - per la popolazione colpita dall'uragano. Sul percorso del GC of Houston di Humble un field composto da ottimi giocatori. Tra questi, big come Jordan Spieth (numero 4 al mondo), Justin Rose (5), Rickie Fowler (8) e Phil Mickelson (18). In campo, tra gli altri, anche lo svedese Henrik Stenson, il tedesco Martin Kaymer e Russell Henley (campione uscente).