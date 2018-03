Lazio: Nani, volevo dare gioia a tifosi

ROMA, 28 MAR - "Sono arrivato quest'anno e non ho avuto tante opportunità. Non sono riuscito a dare una gioia a questa tifoseria". È la dura ma realistica analisi di Luis Nani sul suo apporto dato alla Lazio nella sua prima stagione in biancoceleste. "Loro si aspettano molto di più - ha spiegato il calciatore portoghese in occasione dell'iniziativa 'La Lazio nelle scuole' andata in scena all'Istituto Leonardo Da Vinci di Roma - credono molto in quello che posso fare. Il rapporto è importante, dobbiamo averli dalla nostra parte sempre''. A corredo della domanda di uno studente, ha risposto anche il tecnico laziale, Simone Inzaghi, che da Nani non è ancora riuscito a ottenere le prestazioni che si aspettava relegandolo quasi sempre in panchina: "Penso che un allenatore debba avere un dialogo coi giocatori e avere la fortuna di avere ragazzi intelligenti - ha spiegato Inzaghi - Ho instaurato un ottimo rapporto con i miei giocatori.