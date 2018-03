Isco dopo Argentina,messaggio a Mondiali

ROMA, 28 MAR - "Oggi abbiamo giocato una gran partita, sono contento della mia prima tripletta in Nazionale". Così Isco Alarcòn ha commentato, sul proprio account di Twitter, il tennistico 6-1 inflitto dalla Spagna all'argentina, nell'amichevole disputata ieri sera sul terreno dello stadio Wanda Metropolitano, a Madrid. Il fantasista del Real ha poi aggiunto, in un altro tweet: "Grande gioco, che ci serve per preparare la Coppa del mondo... Grazie a tutti per il supporto".