L'Aprilia rilancia i 'Racers Days'

ROMA, 28 MAR - Dopo il successo ottenuto nella passata stagione, che ha visto il tutto esaurito in ogni tappa del calendario, Aprilia rilancia quest'anno con un programma di "Racers Days" ancora più ricco, offrendo la possibilità davvero esclusiva di provare i modelli top di gamma RSV4 RF e Tuono V4 1100 Factory sui circuiti più belli ed emozionanti d'Italia. Il calendario del 2018 prevede ben 14 giornate di test, da aprile a settembre, su circuiti di classe mondiale, come Misano, Mugello, Imola e Vallelunga. E quest'anno si aggiungono anche i tracciati di Cervesina (Pavia), Cremona e Airola (Benevento), con l'obiettivo di venire incontro agli appassionati motociclisti di ogni parte d'Italia, ed estendendo così la possibilità di provare, al meglio e in piena sicurezza, prestazioni e qualità delle due moto equipaggiate con l'eccezionale propulsore Aprilia V4 di 65°, sette volte campione del mondo SBK.