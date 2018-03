Roma Appia run: iscrizioni ancora aperte

ROMA, 28 MAR - Domenica 15 aprile è il giorno della Roma Appia run, la gara podistica che quest'anno compie 20 anni. La competizione organizzata dall'Acsi si annuncia da record ed è l'unica a disputarsi su 5 pavimentazioni: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e la pista dello stadio Nando Martellini, alle Terme di Caracalla. I partecipanti si affronteranno sulla distanza di 13 e 4 km. All'interno della Roma Appia run si disputerà anche il 2/o Roma Derby run, in concomitanza con la stracittadina calcistica Lazio-Roma delle 20,45. Il primo che taglierà il traguardo indossando una maglia della Roma o della Lazio vincerà l'ambito trofeo Roma Derby run. Il 14 aprile, alle 10, aprirà il villaggio ricavato all'interno dello stadio Martellini, con tantissime attrazioni per grandi e piccoli, dove si potrà ritirare il pettorale con il pacco-gara. Le iscrizioni saranno aperte fino al 9 aprile per la gara da 13 km (15 euro), fino a sabato 14 per la non competitiva da 4 km (12 euro).