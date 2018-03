A Mazzoleni Juve-Milan, a Irrati la Roma

ROMA, 28 MAR - Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo arbitrerà il big-match valido per l'11/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma sabato 31 marzo a Torino, con inizio alle 20,45, fra la Juventus e il Milan. Massimiliano Irrati di Pistoia dirigerà l'anticipo delle 12,30 fra Bologna e Roma, mentre la sfida fra Sassuolo e Napoli delle 18 è stata affidata a Michael Fabbri di Ravenna. Infine, Gianluca Rocchi di Firenze è stato scelto per Inter-Verona delle 15.