Goggia: Modelli per altri ma noi normali

MILANO, 28 MAR - "Noi non ci rendiamo conto di essere un esempio come ci ha detto ieri il presidente della Repubblica. Io e la Moioli ci consideriamo ragazze normali, con le nostre abitudini e lo spettegolare. A volte tralasciamo il fatto che tanta gente ci guarda come esempio". Lo dice l'olimpionica di PyeongChang e la vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera, Sofia Goggia, a margine del Media day della Fisi. "Siamo modelli normali, non irraggiungibili - aggiunge la sciatrice -. Persone alle non è stato regalato nulla, ma che hanno conquistato tutto. Ieri abbiamo restituito il tricolore al presidente, ma voglio rappresentare e onorare al meglio questa bandiera per i prossimi quattro anni, magari bissare l'oro a Pechino 2022". Quanto alla stagione, la Goggia non ha dubbi: "E' stata senza dubbio la mia migliore stagione. La più vincente, anche con meno podi. Ora voglio riprendere in mano il gigante. Un anno fa ho vinto il bronzo mondiale, ora sono indietro per mille motivi e non mi va tanto a genio".