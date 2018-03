Giro: Indurain entra nella Hall of fame

ROMA, 28 MAR - Miguel Indurain entra nella Hall of fame del Giro d'Italia di ciclismo. L'ingresso dell'ex corridore spagnolo, che s'impose in due edizioni della corsa rosa (1992 e 1993), nella gallery verrà ufficializzata giovedì 5 aprile, a Milano, in una cerimonia al teatro Gerolamo, in piazza Beccaria, con inizio alle 17. Il passista navarro, specializzato nelle cronometro, ma abile anche in salita senza mai alzarsi sul sellino, lasciò il ciclismo nel 1997, dopo avere vinto 111 gare, vestito per 19 giorni la maglia rosa al Giro d'Italia e per 60 giorni la maglia gialla al Tour de France, che si aggiudicò per cinque volte di seguito, fra il 1991 e il 1995.