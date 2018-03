Spagna: Valverde, Messi? Sono tranquillo

ROMA, 28 MAR - "Sono calmo, perché Leo sta molto bene, ma non sappiamo ancora granché, almeno fino a quando non lo vedrò domani". Così Ernesto Valverde, sulle condizioni dell'argentino che ha dovuto rinunciare alla doppia sfida della 'Seleccion', per un problema all'adduttore. L'allenatore del Barcellona ha ricordato che "Messi ha concluso bene l'ultima partita, contro l'Athletic Bilbao". "E' vero - spiega - che ha avuto un piccolo problema, ma niente d'importante. Non so ancora cosa faremo, pensiamo e speriamo non sia importante. Non ci preoccuperemo prima che i nostri medici lo visitino". Valverde ha spiegato che Ter Stegen si trova nella stessa situazione di Messi e, fino a quando non verrà valutato dai medici, non si conosceranno le condizioni del suo ginocchio. Valverde ha minimizzato il fatto che Piqué si è toccato diverse volte il ginocchio destro contro l'Argentina e ha aggiunto che sta per iniziare un periodo-chiave per le ambizioni del Barcellona in tutte e tre le competizioni. "Ci giochiamo tutto ad aprile".