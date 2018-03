Golf: Malagò, impianto Livorno sorprende

ROMA, 28 MAR - "Questo di Livorno è un impianto sorprendente, per come è stato realizzato, e per dove è stato realizzato. Complimenti a chi ha investito perchè riqualifica l'area e dà una possibilità, oltre a questa magnifica disciplina che è il golf, di dare un'immagine, direi una visione, a questo luogo e all'intera città. Lo apprezzo moltissimo". Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la visita al Gc Livorno, impianto sorto nell'ambito del progetto "50 Ryder Compact Biogolf", una delle iniziative di inclusione sociale che la Federazione italiana golf ha lanciato in vista della Ryder Cup 2022. Il Gc Livorno, realizzato a due passi dal mare tra due quartieri residenziali, è uno dei primi esempi di una struttura che sorge su un'area inutilizzata. "Ho sempre detto che bisogna portare il golf alla gente e in questa occasione l'abbiamo fatto", ha sottolineato il presidente Fig, Franco Chimenti, che ha accompagnato Malagò nella visita insieme con il dg del Progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali.