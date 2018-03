Corsi segretario club, ancora iscrizioni

ROMA, 28 MAR - E' stato prorogato fino a martedì 3 aprile il termine per le iscrizioni al corso per segretario amministrativo. Ultimi posti disponibili per un percorso che offre uno stage retribuito della durata di 12 mesi. Il ruolo di segretario amministrativo rappresenta una delle funzioni di maggiore interesse e utilità per un club di Lega calcio. La conoscenza dei regolamenti, delle procedure e delle prassi, da parte di un segretario, può rappresentare un concreto vantaggio per la società stessa, senza contare che il suo ruolo è di centrale importanza nella gestione dei rapporti tra club, staff e calciatori tesserati.