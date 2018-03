Milan: Li,aumento senza prestito Elliott

MILANO, 28 MAR - Nel corso del cda del Milan andato in scena questa mattina, il proprietario Li Yonghong ha confermato che farà fronte, senza ricorrere a un ulteriore prestito del fondo Elliott, all'aumento di capitale da 37,4 milioni di euro deliberato dal cda del 13 marzo. E' quanto filtra dal club, assieme alla convinzione che sono in arrivo i 10 milioni di euro relativi alla prima tranche, sollecitata dall'ad Marco Fassone per le esigenze di ordinaria amministrazione, e attesa entro il 4 aprile.