Fiorentina: allarme per Badelj

FIRENZE, 28 MAR - Fiorentina preoccupata per le condizioni di Milan Badelj uscito per infortunio durante l'amichevole della Croazia contro il Messico. Il centrocampista ha riportato un problema al ginocchio e per questo motivo ha lasciato il campo al termine del primo tempo. Il suo rientro a Firenze è previsto per domani verso l'ora di pranzo dopodiché il giocatore si sottoporrà ad una serie di esami per valutare l'entità dell'infortunio. Al momento la sua disponibilità per la partita di campionato in programma sabato al Franchi con il Crotone è ovviamente in fortissimo dubbio. E alla luce anche delle squalifiche di Benassi e Biraghi, altri due titolari, Pioli è alle prese con una Fiorentina in piena emergenza.